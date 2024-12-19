Орбан отметил, что план по "рождественскому перемирию уже "лежит на столе". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.hu.

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Что заявил Орбан

Венгерский премьер сказал, что план о "рождественском перемирии" между Украиной и Россией уже готов и его или примут, или нет. Он также ответил на вопрос, будет ли проводить переговоры с Зеленским 19 декабря.

Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии,

– говорит Орбан.

Ранее Орбан также заявил, что не будет реагировать на провокации. Вероятно, таким образом он отреагировал на критику со стороны Зеленского, который резко высказался относительно посредничества венгерского премьера в отношениях Украины с Россией.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин ответил венгерскому премьеру, что Украина стремится к справедливому миру. А также добавил, что "гонцы от Путина" никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны.