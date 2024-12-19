Також він прокоментував останні заяви російського диктатора Владіміра Путіна. Про усе, що говорив глава держави, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Всі війська армії Путіна зараз знаходяться на території Україні. Понад 600 тисяч. Вони втратили велику кількість, більше приблизно 100 тисяч (осіб – 24 Канал). Але він має поразку, він зараз втрачає сили. І навіть залучає північнокорейських солдатів. Навіть не знаю, в якій мірі він буде залучати інших. А це є слабкістю Путіна. Він потужний лише своєю риторикою і тим, що має свою ядерну зброю,
– Зеленський.
Президент зауважив, що ідея Макрона про миротворчий контингент "не має бути штучним".
"Ми маємо знати скільки контингенту буде в Україні і чим він займатиметься", — додав Зеленський.
Це може бути частиною гарантій безпеки.
Найважливіша гарантія безпеки – вступ в НАТО,
– сказав Зеленський.
Поки Україна не в НАТО, питання миротворчого контингенту може розглядатися. Важлива конкретика, що вони будуть робити.
Зеленський прокоментував можливість припинення вогню
Президент Володимир Зеленський заявив, що припинити вогонь в Україні неможливо, допоки Україна не матиме гарантії безпеки та сильну позицію.
Безумовно, Україна хоче закінчення війни, безумовно ми хочемо миру, сталого миру, і безумовно, Росія цього не хоче, і це постійно демонструє,
– зазначив Зеленський.
Зеленський прокоментував зниження віку мобілізації
Раніше стало відомо про тиск партнерів щодо знищення мобілізаційного віку. Однак президент України вкотре повторив, що немає різниці, скільки років людині, яка немає зброї. Саме тому важливо звернути увагу на комплектацію та оснащення бригад, а не на мобілізаційний вік.
Партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового, а ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Я не хочу це повторювати, в нас достатньо різних бригад, є сильні бригади, а є бригади, які не укомплектовані,
– пояснив Зеленський.
Зеленський сказав, що є домовленості стосовно цього, однак не всі умови виконані з боку партнерів. Крім цього, він пояснив, що є домовленості щодо тренування понад десятка бригад за кордоном, проте зараз тренували так тільки дві бригади.
Дефіциту людей немає, проте є недостатня кількість зброї.
Зеленський заявив, що Україні потрібна ППО для захисту підстанцій
Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно додаткові системи протиповітряної оборони для захисту підстанцій, але не йдеться про системи Patriot.
За його словами, зараз Росія б'є по розподільчих підстанціях атомної генерації, яких понад 20 в Україні. Саме тому Україні потрібно 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу.
Тому це термінове питання. Є просування в цьому напрямку, вже підтверджено кілька систем, ми будемо їх отримувати,
– підсумував Зеленський.
Зеленський хоче участі Європи у переговорах про мир з Росією
Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість участі Європи у мирних переговорах з Росією, наголошуючи на необхідності єдності та сили Європи в цьому процесі.
Він закликав до посилення санкцій проти Росії, підтримки європейських безпекових гарантій для України, і підкреслив значення інвестицій у виробництво зброї для зміцнення оборонного потенціалу.
Глава держави також висловив вдячність за початок переговорів про членство України в ЄС і закликав до активнішого використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль.
Зеленський відреагував на пропозицію Путіна про "технологічний експеримент"
Зеленський назвав пропозицію Путіна завдати удару "Орешніком" по Києву заради "технологічного експерименту" неадекватною.
Раніше диктатор запропонував такий експеримент, щоб Захід намагався збити цю нову російську ракету.
Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозок,
– сказав Зеленський.
Його відносини з Путіним надто теплі, – Зеленський прокоментував "мирні ініціативи" Орбана
Зеленський висловив сумніви щодо "мирних ініціатив" Орбана, вважаючи їх несерйозними через його теплі відносини з Путіним.
Президент України наголосив на важливості збереження України та Європи, зазначивши, що Україна не може жити з "замороженим конфліктом" і потребує гарантій безпеки.
Зеленський прокоментував ініціативи Європи щодо миру в Україні
Президент Зеленський прокоментував ініціативи інших країн щодо досягнення миру в Україні. Він наголосив на тому, щоб вони "не підштовхували нас до прірви".
Він зауважив, що Україна працюватиме над тим, щоб зупинити війну. У цьому важливо, щоб Європа була об'єднана у своїх намірах. І водночас, щоб деякі країни, маючи контакти із Росією, не розповсюджували прокремлівські наративи.
Важливо, щоб був голос Європи, об'єднаний із голосом США. Ми чекаємо інавгурації нового президента Штатів Дональда Трампа, і після цього ми хочемо, щоб у нас був серйозний план, як зупинити Путіна,
– сказав президент.
Зеленський вважає, що і майбутній президент США, і ЄС спроможні це зробити.