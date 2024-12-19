17:07, 19 грудня

Президент зауважив, що ідея Макрона про миротворчий контингент "не має бути штучним".

"Ми маємо знати скільки контингенту буде в Україні і чим він займатиметься", — додав Зеленський.

Це може бути частиною гарантій безпеки.

Найважливіша гарантія безпеки – вступ в НАТО,

– сказав Зеленський.

Поки Україна не в НАТО, питання миротворчого контингенту може розглядатися. Важлива конкретика, що вони будуть робити.