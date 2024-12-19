Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимир Зеленського у Брюсселі у четвер, 19 грудня.

Дивіться також Зеленський хоче участі Європи у переговорах про мир з Росією

Що сказав Зеленський про мирні ініціативи Заходу

На пресконференції у президента України запитали, чи підштовхують західні партнери Україну до перемовин.

Питання, щоб нас не підштовхували до прірви,

– відповів Зеленський.

Він зауважив, що Україна працюватиме над тим, щоб зупинити війну. У цьому важливо, щоб Європа була об'єднана у своїх намірах. І водночас, щоб деякі країни, маючи контакти із Росією, не розповсюджували прокремлівські наративи.

"Важливо, щоб був голос Європи, об'єднаний із голосом США. Ми чекаємо інавгурації нового президента Штатів Дональда Трампа, і після цього ми хочемо, щоб у нас був серйозний план, як зупинити Путіна.

Зеленський вважає, що і майбутній президент США, і ЄС спроможні це зробити.

Серед ініціатив Європи – ідея Макрона щодо військ в Україні. Але, як зауважив президент, питання миротворчого контингенту "не має бути штучним".

"Ми маємо знати скільки контингенту буде в Україні і чим він займатиметься", — додав Зеленський.