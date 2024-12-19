Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимир Зеленского в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

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Что сказал Зеленский о мирных инициативах Запада

На пресс-конференции у президента Украины спросили, подталкивают ли западные партнеры Украину к переговорам.

Вопрос, чтобы нас не подталкивали к пропасти,

– ответил Зеленский.

Он отметил, что Украина будет работать над тем, чтобы остановить войну. В этом важно, чтобы Европа была объединена в своих намерениях. И одновременно, чтобы некоторые страны, имея контакты с Россией, не распространяли прокремлевские нарративы.

"Важно, чтобы был голос Европы, объединен с голосом США. Мы ждем инаугурации нового президента Штатов Дональда Трампа, и после этого мы хотим, чтобы у нас был серьезный план, как остановить Путина.

Зеленский считает, что и будущий президент США, и ЕС способны это сделать.

Среди инициатив Европы – идея Макрона относительно войск в Украине. Но, как отметил президент, вопрос миротворческого контингента "не должен быть искусственным".

"Мы должны знать сколько контингента будет в Украине и чем он будет заниматься", - добавил Зеленский.