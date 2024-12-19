17:07, 19 декабря

Президент отметил, что идея Макрона о миротворческом контингенте "не должна быть искусственной".

"Мы должны знать сколько контингента будет в Украине и чем он будет заниматься", - добавил Зеленский.

Это может быть частью гарантий безопасности.

Важнейшая гарантия безопасности – вступление в НАТО,

– сказал Зеленский.

Пока Украина не в НАТО, вопрос миротворческого контингента может рассматриваться. Важна конкретика, что они будут делать.