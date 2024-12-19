Пресс-конференция Владимира Зеленского была очень насыщенной и богатой на заявления. Об этом рассказала главный редактор сайта 24 Канала Анастасия Зазуляк, отметив, что к выступлению нашего президента было обращено особое внимание.

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Как прошла пресс-конференция Зеленского

"Здесь было очень много лидеров, происходит немало мероприятий, но именно пресс-конференция нашего президента Владимира Зеленского собрала аншлаг, был полный зал людей", – рассказала Анастасия Зазуляк.

Прозвучало очень много вопросов как от украинских так и от иностранных коллег. В общем визит Зеленского в Брюссель был очень насыщенный по визиту. Днем 18 декабря он встречался Генсеком НАТО Маром Рютте, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они говорили об усилении нашей противовоздушной обороны, а также затронули очень важную тему – миротворческий контингент.

Во время сегодняшней пресс-конференции Зеленский говорил о том, что нужно Украине для того, чтобы ускорить победу. Самое важное, что отметил президент, - гарантии безопасности, а также сильная позиция Украины, чтобы начать переговорный процесс с Россией,

– добавила Анастасия Зазуляк.

Владимир Зеленский также пытался ответить на вопрос, что означает позиция силы. Первой составляющей он назвал стабильный фронт и добавил, что это очень непросто. Он предполагает полное уничтожение российской армии и ее невозможность продвигаться вперед.

Вторым пунктом президент назвал обещанную партнерами подготовку, оснащения и слаживание новых бригад. По словам Зеленского сейчас оно происходит не так, как Украина договаривалась, поэтому можно ожидать еще большую финансовую поддержку. Кроме того, он отметил поддержку "Большой семерки", которая обеспечит стабильность.