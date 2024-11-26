Яким буде грудень у 2024 році, – теплим чи з сильними морозами, чого чекати на свята й чи буде багато снігу в перший місяць зими, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В яких областях будуть дощі або сніг найближчими днями

Минулого тижня Україну накрили значні опади – у частині областей вперше випав сніг і утворився сніговий покрив. Яку погоду нам чекати найближчими днями – де припиняться опади, а в яких областях йтиме сніг, дощ?

26 листопада у нас ще матиме вплив гребінь антициклону з Північного Сходу, тож у більшості областей погода буде без опадів.

У вівторок на Луганщині, Донеччині та в Криму, а в середу – в західних, північних та Харківській областях може невеликий мокрий сніг і дощ, але досить локально. Однак снігопадами це точно не назвеш. Тому лише трішечки десь може бути змішана фаза опадів.

У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах зберігається ожеледиця.



Лише подекуди йтиме мокрий сніг / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

У найближчі два дні температурні показники будуть досить-таки низькими, особливо в нічні години.

Вночі буде до -2 – -8 градусів. На крайньому Заході та Південному Сході лише трохи вище, – вночі близько 0 градусів, а вдень від -3 до +3 градусів. У західних областях, на Одещині й у Криму вдень дещо тепліше, зокрема, +1 – +7 градусів.

Починаючи з четверга, 28 листопада, і ще навіть вдень середи, вже буде трохи більше хмарності, тому що через Польщу і Білорусь буде проходити циклон. Але на нашу територію він виходити не буде. Тільки його атмосферний фронт в четвер зачепить західні області.

У п'ятницю фронт трохи просунеться до північних і частково центральних областей, але вже втрачатиме свою силу. І тому в четвер тільки у західних областях очікують опади переважно у вигляді дощу, у Карпатах – з мокрим снігом. Решта областей залишається без опадів.

І температура вночі четверга вже буде від +2 до -4 градусів, внаслідок того, що буде більше хмарності. І взагалі в другій половині тижня у нас буде більш таке сіре й похмуре небо, з хмарністю. Але через це ночі не будуть такі морозні як зараз. Денна температура становитиме 0 – +6 градусів.

Ще можна зазначити, що 27 – 28 листопада в Україні, крім Сходу і Південного Сходу, в нічні та ранкові години місцями можуть бути тумани. Вітер буде слабенький, змінних напрямків, тому на ньому не акцентуємо уваги.

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Чи будуть ще десь сильні снігопади або дощі до кінця листопада?

Такі опади не очікуються. Єдине, що трошки атмосферний фронт буде у четвер і п'ятницю в західних, північних і дещо центральних областях.

Але, знову ж таки, це невеликі опади змішаної фази.

Сильних снігопадів у листопаді не прогнозують / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Чи буде різка зміна погоди: потепління або сильні морози

Щодо орієнтовних прогнозів на 10 днів, чи можлива різка зміна погоди, – значне потепління, або ж сильне похолодання?

Ні, якраз-таки ця синоптична перспектива на 10 діб не передбачає різких перепадів погоди.

Навпаки, після атмосферного фронту у четвер – п'ятницю (28 – 29 листопада), неактивного, але все ж таки з більшою хмарністю, на вихідних і на початку наступного тижня у нас переважатиме погода без опадів.

На неї знову впливатиме поле підвищеного тиску. Тому поки очікуємо досить таку спокійну погоду, передзим'я.

Тобто поки значних морозів до -10 – -15 градусів і більше ще не очікується?

Наразі ні. Однак ніч і на вівторок, і на середу, ще може бути морозною.

Якщо говорити безпосередньо для Києва, найморозніша ніч очікується саме на 27 число, тобто на середу. Це -5 – -7 градусів вночі може бути. Вдень близько 0 градусів.

Але вже починаючи з 28 листопада уночі буде 0 – -2 градуси. І до початку грудня максимум до -5 градусів вночі, не більше.

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Сильні морози в Україні поки не очікуються / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли настане справжня зима

Коли в Україні почнеться метеорологічна зима: чи можливо, що вона настане вже найближчими днями?

За цими переходами у нас переважно агрометеорологічні відділи слідкують. Це дуже важливо.

Скоріш за все, настання метеорологічної зими десь буде збігатися з календарною зимою в певних регіонах. Однак ще будемо дивитися. На цьому тижні ще ні, не почнеться. А вже з наступного тижня, скоріш за все, десь можуть бути переходи.

Коротка довідка. Метеорологічна зима настає, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів. Вона має утримуватися такою кілька днів поспіль.



За даними Укргідрометцентру, зазвичай метеорологічна зима настає на Сході 1 – 8 грудня, на Півдні 13 – 15 грудня, на Закарпатті – 11 грудня, у лісостепі 26 листопада – 5 грудня, на Поліссі 2 – 10 грудня.

Яким може бути перший день зими в Україні?

1 грудня на території України за прогнозами, які є сьогодні, переважатиме поле високого тиску – антициклон. Відповідно в нас можуть бути навіть прояснення, і переважно буде без опадів.

1 грудня переважно без опадів / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Якою буде погода у грудні 2024

Якої погоди чекати у грудні? Чи можливо, що перший місяць зими буде теплий, з вищою за норму температурою?

За прогнозами світових прогностичних центрів й аналізами наших фахівців, очікується, що цього року грудень буде близьким до норми якраз-таки. Тобто навіть не буде особливо вищим за норму. Так, середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів.

Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода.

Довідка. За кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Однак, у східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями було до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.



Абсолютний максимум становить +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20, на півдні Криму до +25 градусів.

Так само й опади очікуємо в межах норми. Можливо, в деяких регіонах вони будуть трохи меншими за норму. Загалом за розрахунками, місячна кількість опадів становитиме 34 – 78 міліметрів, у гірських районах – 81 – 105 міліметрів.

Єдине що, через антициклон на початку грудня, у перші 5 днів, скоріш за все, буде мінімум опадів. А надалі ще не можемо прогнозувати.

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Очікується, що грудень буде близьким до норми / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Якою буде погода на Миколая, Різдво і Новий рік

Минулого року на Різдво та Новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вдень подекуди було навіть тепліше за +10 градусів. Чи можливо, що цієї зими буде так само?

З такою завчасністю давати якісь практичні показники на 25 чи 31 грудня ми не можемо. Ще зарано.

Якщо говорити, що за новим стилем Миколая 6 грудня, скоріше за все, буде без опадів у цей день. Однак усе може помінятися.

За розрахунками на сьогодні, початок грудня у нас без опадів, з помірними зимовими температурами.

Тобто без сильних морозів, але й без надто високих температур. Усе в межах норми.