Каким будет декабрь в 2024 году – теплым или с сильными морозами, чего ждать на праздники и будет ли много снега в первый месяц зимы – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В каких областях будут дожди или снег в ближайшие дни

На прошлой неделе Украину накрыли значительные осадки – в части областей впервые выпал снег и образовался снежный покров. Какую погоду нам ждать в ближайшие дни – где прекратятся осадки, а в каких областях будет идти снег, дождь?

26 ноября у нас еще будет иметь влияние гребень антициклона с северо-востока, поэтому в большинстве областей погода будет без осадков.

Во вторник на Луганщине, Донетчине и в Крыму, а в среду – в западных, северных и Харьковской областях возможны небольшой мокрый снег и дождь, но достаточно локально. Однако снегопадами это точно не назовешь. Поэтому лишь немного где-то может быть смешанная фаза осадков.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах сохраняется гололедица.



Лишь местами будет идти мокрый снег / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

В ближайшие два дня температурные показатели будут довольно-таки низкими, особенно в ночные часы.

Ночью будет до -2...-8 градусов. На крайнем Западе и Юго-Востоке лишь немного выше – ночью около 0 градусов, а днем от -3 до +3 градусов. В западных областях, в Одесской области и в Крыму днем несколько теплее, в частности, +1...+7 градусов.

Начиная с четверга, 28 ноября, и еще даже днем среды, уже будет немного больше облачности, потому что через Польшу и Беларусь будет проходить циклон. Но на нашу территорию он заходить не будет. Только его атмосферный фронт в четверг зацепит западные области.

В пятницу фронт немного продвинется к северным и частично центральным областям, но уже будет терять свою силу. И поэтому в четверг только в западных областях ожидают осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах – с мокрым снегом. Остальные области остаются без осадков.

И температура ночью в четверг уже будет от +2 до -4 градусов, вследствие большей облачности. И вообще во второй половине недели у нас будет более такое серое и пасмурное небо, с облачностью. Но из-за этого ночи не будут такие морозные, как сейчас. Дневная температура составит 0... +6 градусов.

Еще можно отметить, что 27 – 28 ноября в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, в ночные и утренние часы местами могут быть туманы. Ветер будет слабый, переменных направлений, поэтому на нем не акцентируем внимание.

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Будут ли еще где-то сильные снегопады или дожди до конца ноября?

Такие осадки не ожидаются. Единственное, что немного атмосферный фронт будет в четверг и пятницу в западных, северных и в части центральных областях.

Но, опять же, это небольшие осадки смешанной фазы.

Сильных снегопадов в ноябре не прогнозируют / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Будет ли резкое изменение погоды: потепление или сильные морозы

Относительно ориентировочных прогнозов на 10 дней, возможна ли резкая смена погоды – значительное потепление или сильное похолодание?

Нет, как раз эта синоптическая перспектива на 10 суток не предусматривает резких перепадов погоды.

Наоборот, после атмосферного фронта в четверг – пятницу (28 – 29 ноября), неактивного, но все же с большей облачностью, на выходных и в начале следующей недели у нас будет преобладать погода без осадков.

На нее снова будет влиять поле повышенного давления. Поэтому пока ожидаем достаточно такую спокойную погоду предзимья.

То есть пока значительных морозов до -10... -15 градусов и больше еще не ожидается?

Пока нет. Однако ночь и на вторник, и на среду еще может быть морозной.

Если говорить непосредственно для Киева, то самая морозная ночь ожидается именно на 27 число, то есть на среду. Это -5... -7 градусов ночью может быть. Днем около 0 градусов.

Но уже начиная с 28 ноября ночью будет 0... -2 градуса. И до начала декабря максимум до -5 градусов ночью, не более.

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Сильные морозы в Украине пока не ожидаются / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда наступит настоящая зима

Когда в Украине начнется метеорологическая зима: возможно ли, что она наступит уже в ближайшие дни?

За этими переходами у нас преимущественно агрометеорологические отделы следят. Это очень важно.

Скорее всего, наступления метеорологической зимы где-то будет совпадать с календарной зимой в определенных регионах. Однако еще надо смотреть. На этой неделе еще нет, не начнется. А уже со следующей недели, скорее всего, где-то могут быть переходы.

Краткая справка. Метеорологическая зима наступает, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов. Она должна удерживаться такой несколько дней подряд.



По данным Укргидрометцентра, обычно метеорологическая зима наступает на Востоке 1 – 8 декабря, на Юге 13 – 15 декабря, на Закарпатье – 11 декабря, в лесостепи 26 ноября – 5 декабря, на Полесье 2 – 10 декабря.

Каким может быть первый день зимы в Украине?

1 декабря на территории Украины, по сегодняшним прогнозам, будет преобладать поле высокого давления – антициклон. Соответственно, у нас могут быть даже прояснения, и преимущественно будет без осадков.

1 декабря преимущественно без осадков / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Какой будет погода в декабре 2024 года

Какую погоду ждать в декабре? Возможно ли, что первый месяц зимы будет теплый, с температурой выше нормы?

По прогнозам мировых прогностических центров и анализам наших специалистов, ожидается, что в этом году декабрь будет близким к норме как раз таки. То есть даже не будет особо выше нормы. Так, средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.

Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описаны, – пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода.

Справка. По климатическим характеристикам, абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24... -32 градуса. Однако в восточных, северо-восточных и Черновицкой области местами было до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17... -23 градусов, а на Юге Крыма -10... -19 градусов.



Абсолютный максимум составляет +10... +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20, на юге Крыма до +25 градусов.

Так же и осадки ожидаем в пределах нормы. Возможно, в некоторых регионах они будут немного меньше нормы. Всего, по расчетам, месячное количество осадков составит 34 – 78 миллиметров, в горных районах – 81 – 105 миллиметров.

Единственное, через антициклон в начале декабря, в первые 5 дней, скорее всего, будет минимум осадков. А в дальнейшем еще не можем прогнозировать.

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Ожидается, что декабрь будет близким к норме / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Какой будет погода на Николая, Рождество и Новый год

В прошлом году на Рождество и Новый год в Украине не было сильных морозов и снегопадов. Преобладала плюсовая температура. Днем кое-где было даже теплее +10 градусов. Возможно ли, что этой зимой будет так же?

Так заблаговременно давать какие-то практические показатели на 25 или 31 декабря мы не можем. Еще рано.

Если говорить, то по новому стилю на Николая, 6 декабря, скорее всего, будет без осадков в этот день. Однако все может поменяться.

По расчетам на сегодня, начало декабря у нас без осадков, с умеренными зимними температурами.

То есть без сильных морозов, но и без слишком высоких температур. Все в пределах нормы.