Работники ГСЧС поделились кадрами рассвета на горе Поп Иван. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также Как долго еще будут дождь и снег: когда прекратятся осадки

Природа остановилась

ГСЧСники написали, что на высоте время будто останавливается, и даже морозное дыхание ветра становится частью волшебного горного ритуала.

По состоянию на 7:30 14 ноября на горе Поп Иван облачно, воздух остыл до -11 градусов, северный ветер 8 метров в секунду вплетает свежесть в утреннюю тишину,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что это солнечное морозное утро наполнено силой и спокойствием, как сама природа остановилась на мгновение, чтобы поздравить новый день.

Рассвет на горе Поп Иван / Фото ГСЧС Ивано-Франковской области