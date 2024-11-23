Повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття. Температура повітря впала до -13 градусів за Цельсієм.

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Яка ситуація у високогір'ї Карпат

Близько 09:00, 23 листопада, рятувальники повідомили про погіршення погодних умов у високогір'ї Карпат.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, хуртовина. Вітер західний 10 – 13 метрів на секунду.Температура повітря -13 градусів за Цельсієм. Протягом доби випала велика кількість свіжого снігу, місцями перемети сягають більше метра,

– йдеться у повідомленні.

Негода вирує у Карпатах / Фото Гірських рятувальників Прикарпаття

Водночас рятувальник Василь Фіцак виклав у Facebook відео, в якому показав, як у високогір'ї Чорногори лютує погода.

Погода лютує у високогір'ї Чорногори: дивіться відео

За його словами, перемети снігу місцями сягають 150 сантиметрів.

"Обличчя обмерзає в лічені хвилини", – розповів рятувальник.

Також рятувальники розповіли, що станом на 09:00 в урочищі Заросляк був туман, висота снігового покриву складає 70 сантиметрів, вітер південно-західний, а температура повітря становила -8 градусів за Цельсієм.