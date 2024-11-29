Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років проводиться лише у разі наявності у них дефіцитних військово-облікових спеціальностей і виключно за розпорядженням Генштабу. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "УП. Життя".

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Чи мобілізують чоловіків після 50 років

За словами нардепа Федіра Веніславського, відповідне положення міститься у директиві Командування Сухопутних військ. Попри це, чоловіки до 60 років залишаються військовозобов’язаними, і остаточне рішення щодо їх мобілізації ухвалює Генштаб, виходячи з потреб армії.

Як пояснив Веніславський, військові підрозділи переважно не беруть чоловіків після 50 років, якщо вони не володіють критично важливими спеціальностями. Більшість підрозділів мають штурмовий характер, і через вік таких військовозобов’язаних залучають мінімально.

Водночас він відповів на питання щодо розгляду законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків віком до 25 років.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків до 25 років. Сенсу в ній зараз немає. Це розуміють і військові. Тому, за моєю інформацією, таких випадків не фіксували,

– додав депутат.

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