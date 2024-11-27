Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова неназваного високопоставленого чиновника адміністрації Байдена виданню Reuters.

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Чому США закликають знизити вік мобілізації

Так, США тиснуть на Україну з закликом розглянути можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років, аби зміцнити ЗСУ.

У розмові чиновник заявив, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для війни. "Зараз потрібна робоча сила", – сказав він.

За словами посадовця адміністрації Байдена, Росіяни фактично досягають стабільного прогресу на Сході і починають відтісняти українські позиції у Курській області. На його думку, мобілізація та збільшення живої сили можуть мати значне значення з огляду на нинішню ситуацію на фронті.

Зауважимо, що Володимир Зеленський нещодавно вже коментував чутки про зниження мобілізаційного віку. Президент визнав, що такі заклики лунають від партнерів, однак висловив побоювання щодо змін. Зеленський заявив, що "на сьогодні це небезпечно" і чітко заявив, що ніяких планів щодо призову з 18 років зараз немає.