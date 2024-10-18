Глава держави наголосив, що наразі мобілізація з 18 років є небезпечною. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, яке транслював телемарафон, передає 24 Канал.
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Зеленський про мобілізацію з 18 років
Президент зазначив, партнери хотіли, щоб був зменшений мобілізаційний вік. Водночас наголосив, що в нас мобілізація з 25 років.
І ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно,
– підкреслив Зеленський.
Глава держави зауважив, що наразі є "інструмент". Пояснив, що в Міноборони є контракти. Тож будь-хто, зокрема, молодші за 25 років, можуть піти на службу за власним бажанням.
Міністерство оборони повинно пропонувати, скажімо так, спеціальні контракти. Спеціальні умови. І тоді людина, якщо хоче піти служити в контрактну армію, має право йти й служити в будь-якому віці, відповідно до чинного законодавства,
– заявив президент.
Також відповів на запитання журналістів, чи пов'язані побоювання щодо мобілізації з 18 років з виїздом молоді за кордон.
Це серйозний виклик. Це наше майбутнє,
– підкреслив Зеленський.
Водночас додав, що в будь-якому випадку під час війни відтік людей є. Зауважив, ті, хто мають право за законом, – можуть їхати.
Президент наголосив, що насправді дуже багато інформаційних вкидів щодо мобілізації. Зазначив, що це велика проблема в цілому.
Ніяких таких планів (щодо мобілізації з 18 років, – 24 Канал) немає на сьогодні,
– підкреслив Володимир Зеленський.
Зверніть увагу! Головне з інтерв'ю президента 18 жовтня читайте в нашому матеріалі.