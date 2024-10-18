Глава государства подчеркнул, что сейчас мобилизация с 18 – это опасно. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью, которое транслировал телемарафон, передает 24 Канал.

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Зеленский о мобилизации с 18 лет

Президент подтвердил, что партнеры хотели, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. В то же время отметил, что у нас мобилизация с 25 лет.

И мы пока не видим, для чего вводить эти изменения. Я считаю, что на сегодня это опасно,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас есть "инструмент". Объяснил, что в Минобороны есть контракты. Поэтому любой, в частности моложе 25 лет, может пойти на службу по своей воле.

Министерство обороны должно предлагать, скажем так, специальные контракты. Специальные условия. И тогда человек, если хочет пойти служить в контрактную армию, имеет право идти и служить в любом возрасте, в соответствии с действующим законодательством,

– заявил президент.

Также ответил на вопрос журналистов, связаны ли опасения по поводу мобилизации с 18 лет с выездом молодежи за границу.

Это серьезный вызов. Это наше будущее,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время добавил, что в любом случае во время войны есть отток людей. Заметил, те, кто имеет право по закону – могут уезжать.

Президент подчеркнул, что на самом деле очень много информационных вбросов по мобилизации. Он отметил, что это большая проблема в целом.

Никаких таких планов (по мобилизации с 18 лет, – 24 Канал) нет на сегодня,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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