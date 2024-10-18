Зеленський повідомив, що 17 жовтня представив План перемоги усім партнерам. Після виступу лідери 18 країн виступили зі своїми думками та позиціями щодо Плану України.

Вони хочуть деякими речами посилювати Україну. І я сказав: "Так". Якщо мовиться про посилення, то як ми можемо бути проти,

– зауважив президент.

До прикладу, як говорить Зеленський. посилюватися повинна санкційна політика. Так, економічні санкції діють, але не є ефективними, адже вони не зменшують витрати Росії на оборонну сферу.

"Безумовно, ці санкції мають вплив, … але треба посилюватися", – резюмував Зеленський.