Интервью транслировали в эфире телемарафона. О главных и важнейших заявлениях Владимира Зеленского – сообщает 24 Канал.
Интересно В США "не впечатлены", а у Орбана "ужас": как на Западе и в России отреагировали на План победы
Главные заявления Зеленского в интервью
Зеленский о пассивности некоторых стран
Формула мира и Саммит мира – это не просто путь, как закончить войну. Владимир Зеленский объяснил, что эти форматы – также информационное и идеологическое пространство, которое наполняет Украина и ее партнеры.
По словам президента, если этого не делать, то это сделает Россия, которая будет диктовать свои условия.
Я считаю, что любая пассивность в дипломатическом направлении приведет к тому, что Россия объединит страны вокруг своих идей, которые они, как пулемет, через те или иные страны выстреливают. Мне кажется, что это очень опасно,
– подчеркнул он.
Зеленский о действии санкций
Зеленский сообщил, что 17 октября представил План победы всем партнерам. После выступления лидеры 18 стран выступили со своими мыслями и позициями по Плану Украины.
Они хотят некоторыми вещами усиливать Украину. И я сказал: "Да". Если говорится об усилении, то как мы можем быть против,
– отметил президент.
К примеру, как говорит Зеленский. усиливаться должна санкционная политика. Так, экономические санкции действуют, но не являются эффективными, ведь они не уменьшают расходы России на оборонную сферу.
"Безусловно, эти санкции имеют влияние,... но надо усиливаться", – резюмировал Зеленский.
Балканские государства, даже больше, чем Балтийские, поддерживают Украину. По словам Зеленского, лидеры этих стран убеждены – если Украина не выдержит российской агрессии, то в зоне риска окажутся другие страны.
Президент объяснил это тем, что несмотря на все попытки, в Балканских странах сохраняется российское влияние.
О вступлении в НАТО
Зеленский заявил, что Украина с США сейчас ближе к НАТО, чем когда-то были. В то же время скептической, в этом вопросе все еще остается Германия. Это касается и вопроса дальнобойного оружия.
К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери с Россией, по моему мнению, это мое впечатление,
– добавил Зеленский.
Какой пункт Плана победы является "самым сложным" для партнеров
Зеленский добавил, что "самым сложным" пунктом Плана победы для партнеров оказался третий – о сдерживании агрессора, а также вопрос ракет дальнобойного поражения врага.
Президент сообщил, что всегда в дискуссиях с партнерами отмечает, что Украина имеет полное юридическое и моральное право защищать себя и уничтожать военные объекты на территории страны-агрессора. Кроме того, Зеленский отметил, что Россия буквально угрожает блэкаутом, однако этот вопрос остается сложным.
Страны, которые решают этот вопрос, по-разному относятся к этому. И это очень важно, потому что есть те, кто относится к этому с позитивом,
– сообщил Зеленский.
Он добавил, что среди стран, которые могут помочь в этом (а это США, Великобритания, Германия и Италия), никто "не хочет рисковать в одиночку".
В ноябре будет готова бригада, которую готовят во Франции
Владимир Зеленский сообщил, что новая бригада украинских защитников, будет готовой и полностью укомплектованной в ноябре.
Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании бригад,
– добавил Зеленский.
Президент также добавил, что Франция будет поддерживать вступление Украины в НАТО, а также работать с другими странами, чтобы они также выступали за присоединение нашего государства.
Новые пакеты помощи от США
Президент сообщил, что США в течение октября – декабря предоставят целый ряд новых пакетов помощи Украине.
Мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полмиллиарда до 750 млн долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы – октябрь – декабрь – максимально усилить Украину,
– заявил президент.
Какой был фидбэк США на План победы
Владимир Зеленский сообщил, что фидбек от США по Плану победы был почти сразу.
Фидбек был почти сразу, наша команда поехала туда, работала над вопросами по приглашению в НАТО и усилению нашей армии прямо сейчас. Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами,
– сообщил Зеленский.