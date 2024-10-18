Формула мира и Саммит мира – это не просто путь, как закончить войну. Владимир Зеленский объяснил, что эти форматы – также информационное и идеологическое пространство, которое наполняет Украина и ее партнеры.

По словам президента, если этого не делать, то это сделает Россия, которая будет диктовать свои условия.

Я считаю, что любая пассивность в дипломатическом направлении приведет к тому, что Россия объединит страны вокруг своих идей, которые они, как пулемет, через те или иные страны выстреливают. Мне кажется, что это очень опасно,

– подчеркнул он.