В начале февраля 2023 года Франция и Италия. приняли решение об отправке в Украину зенитного ракетного комплекса SAMP-T, пишет 24 Канал. Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией.
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SAMP-T для Украины: что известно о передаче ЗРК
Сразу после этого командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что немедленно приняло решение о том, чтобы отрядить необходимое количество подразделений зенитных ракетных войск на обучение.
Итальянские СМИ в середине марта сообщили, что украинские военные в Италии прошли обучение на SAMP-T. Сообщалось, что обучение прошли 20 украинских военнослужащих.
Следует отметить, что в январе 2023 была информация, что Италия и Франция помогут Украине с боеприпасами к SAMP-T. Главы оборонных ведомств стран договорились о покупке 700 зенитных ракет Aster-30 большой дальности, которые обойдутся Италии и Франции в 2 миллиарда евро.
Итальянский 4-й зенитно-артиллерийский полк "Пескьера" стреляет ракетой SAMP/T Aster / Фото Esercito Italiano
В конце марта министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что ЗРК SAMP/T в ближайшие дни прибудет в Украину.
В минобороны Франции подчеркивают, что усилить эффективность SAMP/T должна РЛС Thales GM200. Эту систему Украина приобрела на средства Франции, однако сроки ее производства пока не разглашают.
Что известно о SAMP-T и характеристиках ЗРК
SAMP/T – это зенитный ракетный комплекс дальнего действия, разработанный европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Украина – только четвертая страна после Италии, Франции и Сингапура – на вооружении которой будет SAMP/T.
Система может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Комплекс также способен бороться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 км и на аналогичной высоте.
Система использует сеть радаров и датчиков, включая 3D-радар с фазированной решеткой, что и позволяет быть эффективной против различных воздушных угроз, таких, как самолеты, тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты или противорадиолокационные ракеты.
SAMP/T использует обновленную версию радара большой дальности Arabel, разработанную в рамках программы Aster 30 block 1, чтобы расширить возможности системы против целей с большей скоростью и большой высотой.
Но, как говорилось выше, SAMP/T для Украины будет иметь трехкоординатный радар средней дальности производства Thales Group.
ЗРК построен на основе французской твердотопливной зенитной ракеты Aster-30. Скорость ракеты – 4,5М (1400 метров в секунду). Вес боевой части – 20 килограммов, стартовая масса – 450 килограммов.
Все 8 ракет Aster-30, содержащиеся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.
Как пишет Defense Express, SAMP/T – это абсолютно цифровой комплекс и требует только 14 человек на ЗРК (fire unit) с четырьмя пусковыми уставками. К примеру, если сравнить с ЗРК Patriot, который также ожидается в Украине, количественный личный состав расчета на стандартный fire unit, составляет 90 человек.
Следовательно, эксперты отмечают, что овладение SAMP/T может быть быстрее Patriot, а общая цифровизация и автоматизация европейского ЗРК, возможно, делает его проще в эксплуатации, но не факт, что в обслуживании.
Можно ли сравнивать SAMP/T и ЗРК Patriot
- Как пишет американский журнал The National Interest, согласно обзорам современных ракет ПВО, SAMP/T стоит 500 миллионов долларов за батарею и 2 миллиона долларов за ракету Aster-30.
- Для сравнения, ракеты PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot стоят от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов за батарею и 2 – 3 миллиона долларов за ракету.
- Инженер-механик, военный обозреватель Брендон Ву на платформе Quora подчеркнул, что оба зенитно-ракетных комплекса по своей сути разные и их трудно сравнивать, но они невероятно эффективны в своем роде.
- По его оценкам, SAMP/T – более мобильная конструкция с ракетой меньшей дальности, предназначенная для перехвата высокоскоростных и высокоманевровных целей. А ЗРК Patriot – менее мобильная система, которая имеет гораздо больший акцент на противоракетной обороне, чем европейский аналог.
ЗРК SAMP/T и Patriot / Коллаж 24 Канала
- Французы и итальянцы предпочитают держать свои ракеты класса "земля-воздух" в движении, вероятно, из-за среды, в которой они должны воевать (обе страны имеют относительно небольшую территорию). Американские ракеты Patriot предназначены для передового развертывания и размещения, являясь более "полупостоянной" системой, не дающей потенциальному противнику доступа к определенной территории.
- Ракеты для Patriot PAC-2 GEM-T, вероятно, будут несколько эффективнее, чем Aster 30, когда речь идет о перехвате тактических баллистических ракет, но менее эффективными, когда речь идет о высокоманевренных целях. Отмечается, что ракеты Patriot имеют лучшую активную радиолокационную головку самонаведения GaN AESA (даже после того, как EuroSAM модернизирует Aster 30 до стандарта Block 1NT).
- Радар управления огнем Arabel компании Thale, возможно, превосходит американский MPQ-53, что вполне ожидаемо, поскольку между обеими конструкциями существует несколько десятилетий технологических усовершенствований.
- Arabel меньше по размеру, оснащен радаром AESA, а не PESA, и более мобильный. Однако оба имеют схожие возможности, когда речь идет об их фактической эффективности, причем Arabel имеет преимущество в количестве целей, которые он может перехватывать одновременно.
Зачем Украине SAMP/T
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказал, что Украине необходимы комплексы, практически способны сбивать ракеты Х-22 и другие скоростные ракеты..
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По его словам, для этого Украине нужны ЗРК Patriot и SAMP/T. В то же время он отметил, что их дальность поражения баллистических целей – всего около 40 километров. Пока у Украины вообще нет средств для уничтожения баллистических целей.
FSAF SAMP/ позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, прикрывая значительную часть украинской территории. Игнат отметил, что Patriot и SAMP/T способны поражать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и БПЛА на расстоянии до 150 километров..
В Defense Express подсчитали, что 9 батарей SAMP/T, которые также имеют особенность развертывать пусковые на дальности до 10 километров от командного пункта, позволяют качественно прикрытую Украину. Пока точно не известно, получит ли Украина больше одной батареи.
В то же время эксперты отмечают, что дальность поражения целей более 100 километров – это максимальная инструментальная дальность в идеальных условиях. В случае маловысотной, малозаметной цели данная дальность будет значительно меньше.
Как 9 батарей SAMP/T в теории могут покрыть территорию Украины / Фото с Defense Express