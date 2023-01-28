Речь идет о ракетах, которыми оснастят комплекс противовоздушной обороны SAMP-T. Его вскоре передадут на оснащение нашей армии, чтобы мы более эффективно противостояли российским атакам.

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Закупят ракет на 2 миллиарда евро

Заметим, что предшествовала этому решению встреча министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и его итальянского коллеги Гвидо Крозетто. В Риме они обсудили вариант поддержки Украины в борьбе против российской агрессии. Речь о передаче ЗРК SAMP-T, которая известна на весь мир под названием Mamba.

Но это еще не все. Главы оборонных ведомств договорились о покупке 700 зенитных ракет Aster-30. Они обойдутся обеим странам в 2 миллиарда евро.

Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши общие производственные мощности, в частности в сфере противовоздушной обороны,

– отметил Себастьян Лекорню в твитере.

Украина может получить истребители