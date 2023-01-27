Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. По его словам, Силы обороны нуждаются в них как можно скорее.

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Украине пообещали 321 танк

Посол Украины во Франции заявил, что страны-союзницы пообещали предоставить ВСУ 321 тяжелый танк.

Нам нужна эта помощь как можно скорее,

– подчеркнул Омельченко.

Хотя сроки поставки зависят от типа танка и страны-производителя, по словам украинского посла, если ожидать августа или сентября, "будет слишком поздно". Такое же мнение у президента Владимира Зеленского.

"Количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, имеют важную роль. У нас есть оружие, относительно которого приняли решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, едет месяцами. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Просто говорю, что облегчение наступает именно тогда, когда то, что дают, начинает работать на защиту нашей армии", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что у Украины есть дефицит бронированной техники. В свою очередь, на вооружении России находятся тысячи танков.

"Если танки прибудут из США в августе, то это будет слишком поздно. Я не знаю, когда точно прибудут танки из Европы", – сообщил Зеленский.