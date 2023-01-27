Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт. Политик подчеркнул, что Крым, как и все временно оккупированные территории, является частью Украины.

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Освобождение Крыма с немецкими танками – законное

Кевин Кюнерт подчеркнул, что сейчас Украина борется за свою территорию, то есть за выход на международно признанные границы 1991 года. Поэтому наше государство имеет вполне законное право вернуть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году и почему считает его своим.

То есть Берлин разделяет позицию украинского руководства, которое говорит о возвращении всех территорий, включая полуостров Крым. Однако сейчас, по словам Кюнерта, деоккупировать Крым по военному пути пока невозможно, что логично, ведь части Запорожской и Херсонской областей до сих пор под контролем врага.

Относительно длительной поддержки Берлином нашей страны генсек провластной партии отметил, что только Украина определяет, когда наступит момент для переговоров.

Украина сама определяет свои целые войны, а с ними и вопрос, когда настанет момент для договоренностей,

– подчеркнул Кюнерт.

Относительно упреков, что поставки оружия Украине могут привести к новой эскалации непосредственно между НАТО и Россией, политик подчеркнул, что Москва не имеет права трактовать эту войну и мир не должен позволить Кремлю классифицировать отдельные поставки оружия как вступление в войну, ведь это приводит к ограничение действий партнеров.

Германия и партнеры предоставляют Украине танки

25 января Германия объявила о предоставлении Украине 14 танков Leopard 2 A6. Также Берлин разрешил партнерам передавать свои танки Украины, поэтому наше государство получит:

14 германских танков от Польши. Также Варшава готова предоставить 60 танков PT-91;

8 германских танков от Норвегии;

по 4 танка от Канады и Португалии.

Нидерланды планируют купить 18 "Леопардов", которые сейчас арендует у Германии, чтобы передать Украине. В танковую коалицию планируют присоединиться Дания, Финляндия и Бельгия. Испания заявила, что может предоставить 53 танка Leoprad, однако не все исправны, поэтому сейчас изучают вопрос об их переоборудовании.

Словакия выразила готовность предоставить нам 30 танков Т-72. Великобритания предоставляет 14 танков Challenger 2, а США предоставят Украине 31 танк M1A2 Abrams. Швеция планирует предоставить нам свой аналог танков Leopard 2.