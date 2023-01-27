Відповідну заяву зробив генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт. Політик наголосив, що Крим, як і всі тимчасово окуповані території є частиною України.

Зверніть увагу У серпні буде надто пізно, – Зеленський про американські Abrams для України

Звільнення Криму з німецькими танками – законне

Кевін Кюнерт наголосив, що зараз Україна бореться за свою територію, тобто за вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року. Тому наша держава має цілком законне право повернути Крим, який Росія анексувала в 2014 році й чомусь вважає його своїм.

Тобто Берлін поділяє позицію українського керівництва, яке говорить про повернення всіх територій, включно з півостровом Крим. Однак зараз, за словами Кюнерта, деокупувати Крим військовим шляхом поки неможливо, що логічно, адже частини Запорізької та Херсонської областей досі під контролем ворога.

Щодо тривалої підтримки Берліном нашої країни, генсек провладної партії відзначив, що тільки Україна визначає, коли настане момент для переговорів.

Україна сама визначає свої цілі війни, а з ними і питання, коли настане момент для домовленостей,

– наголосив Кюнерт.

Щодо закидів про те, що постачання зброї Україні може призвести до нової ескалації безпосередньо між НАТО та Росією, політик підкреслив, що Москва не має права трактувати цю війну і світ не має дозволити Кремлю класифікувати окремі поставки зброї як вступ у війну, адже це призводить до обмеження дій партнерів.

Німеччина і партнери надають Україні танки

25 січня Німеччина оголосила про надання Україні 14 танків Leopard 2 A6. Також Берлін дозволив партнерам передавати свої танки України, тож наша держава отримає:

14 німецьких танків від Польщі. Також Варшава готова надати 60 танків PT-91;

8 німецьких танків від Норвегії;

по 4 танки від Канади та Португалії.

Нідерланди планують купити 18 "Леопардів", які зараз країна орендує в Німеччини, аби передати Україні. До танкової коаліції планують долучитися Данія, Фінляндія та Бельгія. Іспанія заявила, що може надати 53 танки Leoprad, проте не всі справні, тож зараз вивчають питання про їхнє переобладнання.

Словаччина висловила готовність надати нам 30 танків Т-72. Велика Британія надає 14 танків Challenger 2, а США нададуть Україні 31 танк M1A2 Abrams. Швеція планує надати нам власний аналог танків Leopard 2.