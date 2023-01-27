Про це розповів президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що відчуває полегшення не тоді, коли союзники оголошують про надання допомоги, а коли зброя і техніка прибуває до України.

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"Кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають важливу роль. У нас є зброя, щодо якої ухвалили рішення, а вона досі не доїхала. Буває, їде місяцями. Я не говорю, що хтось винен в цьому. Просто кажу, що полегшення настає саме тоді, коли те, що дають, починає працювати на захист нашої армії", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що в України дефіцит броньованої техніки. Натомість Росія має на озброєнні тисячі танків.

Якщо танки прибудуть з США у серпні, то це буде занадто пізно. Я не знаю, коли точно прибудуть танки з Європи, – зазначив Зеленський.

Скільки танків потрібно Україні

За словами президента, не буде користі, якщо Україна отримає, наприклад, 5 танків від союзника. Такою кількістю неможливо укомплектувати війська. Він пояснив, що немає сенсу відправляти військових вчитися заради п'яти західних танків. Крім цього, для ремонту потрібно створити ремонтний хаб.

"Не можна просто дати танки. Питання в тому, що це дасть нам. Ми паралельно будуємо якусь кількість танків, ми ремонтуємо свої танки. Нам потрібно зараз 300 – 500 танків", – заявив президент.

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