Танки PT-91 Twardy – це модернізований ліцензійний варіант радянської бойової машини Т-72М1. Що це за танки, чим кращі за російські аналоги та які мають особливості – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Польське лідерство

За роки війни з Росією західний сусід України, Польща, продемонструвала, що є послідовним союзником, який перший готовий прийти на допомогу. Польща показала себе справжнім лідером, її принципова позиція забезпечили Україну не лише надійним тилом, але й зброєю, якою кувалася та кується нині українська перемога.

Також Польща є прикладом для інших країн і локомотивом важливих процесів надання Україні зброї. Саме Варшава першою заявила про готовність передати Україні західні танки, та спровокувала цілий флешмоб з Leopard 2, M1 Abrams і Challenger 2.

При цьому, Польща давала Україні танки ще до того, як це стало мейнстрімом. З середини літа 2022 року росіян в українських полях і лісах нищать бойові машини радянського виробництва, але польської модернізації.

Мовиться про PT-91 Twardy – 250 таких машин (за іншими даними – 232) Польща тихо й без зайвого пафосу передала Україні в липні (а, може, й ще раніше). Машини з'явилися на фронті раптово для більшості українців і, головне, – для окупантів.

Зверніть увагу! Важливою перевагою Twardy над західними танками в умовах війни стало те, що українським танкістам не потрібно було багато часу для опанування машинами. Також не стали проблемою ремонт і обслуговування танків. На початковому етапі війни це було критично.





Танки Twardy PT-91 / фото Bumar.Gliwice.pl

27 січня 2023 року польський прем'єр Матеуш Моравецький оголосив, що разом з 14-ма легендарними Leopard 2 Україна отримає від союзників ще 60 Twardy, які стануть частиною великого броньованого кулака, про який напередодні говорив у зверненні до нації президент Зеленський.

Андрій Єрмак вітає появу танків PT-91 Twardy в Україні у нетиповій для себе манері (без емодзі):

Що відомо про PT-91 Twardy

PT-91 Twardy – не польська розробка, модернізація старої й, можна сказати, класичної машини – радянського танка Т-72.

Це не поодинокий приклад – таким же шляхом пішли росіяни, які на базі того ж Т-72 зробили цілком пристойний виріб – Т-90. Інша справа, що він потрапив у погані руки, але нині ЗСУ це виправляють – наразі трофеями українців стали вже мінімум 16 таких машин.

Що буває, коли розробляти танк з нуля без необхідних ресурсів і технологій – яскраво видно на прикладі росіян та їхньої горезвісної "Армати", яка має купу родових проблем і, схоже, ніколи не з'явиться на полі бою (принаймні, власним ходом). Для українців це, до речі, добрі новини, адже росіяни закопали в землі мільярди доларів, які могли б пустити на щось більш ефективне.

Польща розробляє проєкт PT-91 Twardy з 1995 року. Виробництво здійснювалось на заводах Bumar Łabędy у Гливицях, добре відомих усім знавцям історії Другої світової. Після поразки СРСР у холодній війні і розвалу Варшавського блоку на теренах Польщі залишилось чимало радянської техніки – влада країни вирішила не різати їх не метал, а вдихнути нове життя. Так з'явився Twardy, тобто – "Твердий".

Характеристики танка PT-91 Twardy

Екіпаж: три людини,

Калібр гармати: 125-міліметрова,

Вага: 46 тонн,

Двигун: 850 к. с.

Питома потужність: 18,47 к. с./т

Максимальна швидкість: 60 кілометрів на годину

Дивіться відеосюжет 24 Каналу про основний польський танк – PT-91 Twardy:

Чим Twardy кращий за російські танки Машина отримала новий двигун S-12U від "Воля" потужністю 850 кінських сил, це дозволяє танку взяти на себе додатковий динамічний захист власного виробництва – ERAWA, –здатну витримати з 95% ймовірністю удар радянських ПТУРів й на 50% – сучасні бронебійні снаряди.



Радянські танки за своїм змістом були "одноразовою" зброєю прориву, а тому конструктори не надто переймалися питанням захисту операторів танку (на відміну від тих же Leopard 2 чи M1 Abrams), польські розробники цю родову травму усунули та створили повноцінний сучасний танк, здатний виконувати широкий спектр завдань.

PT-91 Twardy має якісну систему керування вогнем, яка дає перевагу над російськими зразками . На танку стоять ізраїльський нічний приціл навідника, словацький стабілізатор, лазерний далекомір та балістичний обчислювач.

. На танку стоять ізраїльський нічний приціл навідника, словацький стабілізатор, лазерний далекомір та балістичний обчислювач. PT-91 Twardy був основним танком польських Збройних сил, мав 6 модифікацій й зі своїм завданням впорався, а після вступу країни до НАТО (чого й Україні бажаємо) передав естафету танкам Leopard і корейській "Чорній пантері".



Танк PT-91 Twardy / фото: Mróz/Defence24.pl

Всього Польща мала до 400 таких машин і більшість з них наразі в Україні (ще кілька десятків – у далекій Малайзії).

Незабаром нові PT-91 Twardy приєднаються до своїх побратимів на фронті, а навесні їм компанію складуть "старші брати" зі Заходу.