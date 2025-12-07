Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника громади Олександра Гусарова.

Що відомо про атаку на Печенізьке водосховище?

Удень в неділю, 7 грудня, стало відомо, що російські окупанти уразили велике штучне водосховище на річці Сіверський Донець у Харківській області, що є одним з найбільших у регіоні.

Наразі місцева влада не повідомляє про наслідки атаки, однак відомо, що по дорозі біля греблі перекритий рух транспорту.

Очільник громади розповів у коментарі Суспільному, що окупанти вдарили по водосховищу ракетою. Люди не постраждали, наразі фахівці вивчають ступінь пошкоджень.

Що відомо про Печенізьке водосховище?

Печенізьке водосховище побудували на початку 1960-х років, аби забезпечити водопостачання Харкова та задовольнити потреби господарства. Воно розташоване між Чугуївським та Вовчанським районами та має площу приблизно 86,2 квадратних кілометра, де зберігається вода об'ємом 383 мільйонів метрів кубічних.

Водосховище зазнавало пошкоджень під час нинішньої війни. Росіяни у 2022 році зруйнували там мости. Тоді місцеві жителі тимчасово переправлялися човнами.