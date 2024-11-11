Над Кураховим нависла серйозна небезпека. Місто перебуває під загрозою оточення. Наразі події на фронті розвиваються так, що захоплення населеного пункту залишається "питанням часу", передає 24 Канал.

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Ворог умисно міг підірвати греблю Каховського водосховища

З метою подальшого просування на Курахівському напрямку противник пошкодив Тернівську дамбу на Курахівському водосховищі.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив, що російські війська вдарили по греблі. За його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині.

Курахівське водосховище: дивіться на карті

Довідка: Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча (басейн річок Самара, Дніпро) в Покровському районі Донецької області. На березі стоїть місто Курахове. Курахівське водосховище було створено з метою охолодження Курахівської ТЕС, будівництво якої було розпочато влітку 1934 року. Перший енергоблок було запущено в експлуатацію 6 липня 1941 року. Площа водного дзеркала становить 15,32 кілометрів квадратних. Довжина – 40 кілометрів.

Філашкін уточнив, що станом на 16:00 рівень води у річці Вовча в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри.

Голова Курахівської МВА Роман Падун повідомив, що "вода йде по селах, що розташовані біля Тернівської дамби". У населених пунктах Великоновосілківської громади відкриваються шлюзи, через які витікає вода.

Де розташована Великоновосілківська громада, куди підступає вода: дивіться на карті