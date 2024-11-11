Над Курахово нависла серьезная опасность. Город находится под угрозой окружения. Сейчас события на фронте развиваются так, что захват населенного пункта остается "вопросом времени", передает 24 Канал.

Смотрите также Российское наступление на Курахово: ВСУ успешно отбили штурм

Враг умышленно мог взорвать плотину Каховского водохранилища

С целью дальнейшего продвижения на Кураховском направлении противник повредил Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин подтвердил, что российские войска ударили по дамбе. По его словам, этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей – как в Донецкой области, так и на Днепровщине.

Кураховское водохранилище: смотрите на карте

Справка: Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья (бассейн рек Самара, Днепр) в Покровском районе Донецкой области. На берегу стоит город Курахово. Кураховское водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС, строительство которой было начато летом 1934 года. Первый энергоблок был запущен в эксплуатацию 6 июля 1941 года. Площадь водного зеркала составляет 15,32 километров квадратных. Длина – 40 километров.

Филашкин уточнил, что по состоянию на 16:00 уровень воды в реке Волчья в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра.

Председатель Кураховской МВА Роман Падун сообщил, что "вода идет по селам, расположенных у Терновской дамбы". В населенных пунктах Великоновоселковской громады открываются шлюзы, через которые вытекает вода.

Где расположена Великоновоселковская громада, куда подступает вода: смотрите на карте