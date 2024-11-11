11 ноября российские войска совершили очередную попытку прорыва к Курахово. Об этом сообщил пресс-офицер 46-й бригады Александр в комментарии 24 Каналу.

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Что известно о попытке российского штурма на Кураховском направлении

Сегодня действительно был штурм, одному танчику удалось приблизиться к Курахово, но его уничтожили средствами артиллерии и FPV,

– добавил пресс-офицер.

Оккупанты активно пытаются захватить стратегически важные пути, которые ведут к Курахово, что позволит им продвигаться к окраинам города. По предварительным данным, четыре вражеских пехотинца сбежали, но их сейчас оперативно ликвидируют наши подразделения.

Обратите внимание! Курахово оставалось под полным контролем Вооруженных сил Украины, и силы обороны продолжают сдерживать любые попытки противника наступать.

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