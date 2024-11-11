11 ноября российские войска совершили очередную попытку прорыва к Курахово. Об этом сообщил пресс-офицер 46-й бригады Александр в комментарии 24 Каналу.
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Что известно о попытке российского штурма на Кураховском направлении
Сегодня действительно был штурм, одному танчику удалось приблизиться к Курахово, но его уничтожили средствами артиллерии и FPV,
– добавил пресс-офицер.
Оккупанты активно пытаются захватить стратегически важные пути, которые ведут к Курахово, что позволит им продвигаться к окраинам города. По предварительным данным, четыре вражеских пехотинца сбежали, но их сейчас оперативно ликвидируют наши подразделения.
Обратите внимание! Курахово оставалось под полным контролем Вооруженных сил Украины, и силы обороны продолжают сдерживать любые попытки противника наступать.
Бои под Курахово: последние новости
- Интенсивность штурмовых действий на Кураховском направлении остается высокой, оккупанты пытаются окружить город с трех направлений.
- Только за октябрь Россия захватила более 470 квадратных километров территории, включая Селидово и Угледар.
- За сутки 5 ноября произошло 131 боевое столкновения на фронте, из них 51 – на Кураховском направлении.