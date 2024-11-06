Курахово оказалось под серьезной угрозой из-за активного наступления российских войск, которые продвигаются с трех разных направлений. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенкова.

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Какие детали известны о боях под Курахово

Он подтвердил, что ситуация на этом участке фронта будет оставаться критической. За последний день большинство атак врага были сосредоточены именно на Кураховском направлении.

В начале октября россияне захватили Угледар, а затем и Селидово в конце того же месяца. В частности, было оккупировано более десятка сел и поселков между этими населенными пунктами.

Обратите внимание! По данным немецкого издания Welt, только за октябрь Россия увеличила свои захваченные территории на более 470 квадратных километров, что стало самым большим приростом территории с марта 2022 года. Это наступление стало серьезным вызовом для украинских войск в Донецкой области.

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