О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 28 октября по 3 ноября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Бои в Курской области

Силы обороны продолжают уничтожать противника на его же территории, однако россияне прилагают все усилия для вытеснения украинских войск. В течение прошлой недели враг продолжал атаковать на северном фланге образованного ранее плацдарма на территории Курской области и смогли продвинуться южнее села Новоивановка.

Кроме того, уменьшилась серая зона вблизи населенных пунктов Каучук и Шептуховка. Также серая зона уменьшилась и в районе села Новый Путь.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Активизация россиян возле Лимана

В течение прошлой недели не зафиксировано изменений линии фронта в Харьковской и Луганской областях. Однако сложнее ситуация на Лиманском направлении, где активизировался враг. Оккупантам удалось продвинуться в направлении села Терны на севере Донецкой области и ворваться в село.

По данным источников 24 Канала в спецслужбах, россияне начали хвастаться прорывом в Терны, как большой "победой". Кроме того, после того, как враг захватил позиции Сил обороны, между оккупантами случился конфликт, причиной которого стал ствол бойца Сил обороны. Один из россиян присвоил его себе, а другие хотели отобрать его. Из-за этого дело едва не дошло до драки.





Ситуация в районе села Терны / Карта DeepStateMAP

Бои за Торецк

На прошлой неделе враг активизировался на Северском направлении и усилил атаки там. Серая зона возле села Выемки увеличилась, однако изменений линии фронта там не зафиксировано. Также не зафиксировано вражеских продвижений на Краматорском направлении.

На Торецком направлении, очевидно, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. В районе Нелиповки и Нью-Йорка продвижений врага нет. В то же время продолжаются бои в самом Торецке – там врагу удалось продвинуться в восточной части города.

Также россияне в течение недели продвинулись вблизи села Дружба, однако Силам обороны удалось отбросить захватчиков с захваченных позиций.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Оккупация Селидово

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Однако стоит отметить, что все атаки в направлении Покровска и Мирнограда на прошлой неделе наши воины отбили, поэтому линия фронта вблизи этих городов не изменилась.

Однако, к сожалению, на прошлой неделе враг захватил город Селидово и давит на села Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Новодмитровка, Кременная Балка и Новоселидовка.

Важно! 31 октября об оккупации Селидово сообщили аналитики DeepState, одновременно Генштаб ВСУ официально это сообщение не комментировал и в сводках 1 ноября говорилось о российских штурмах в городе, однако в следующих сводках о ситуации в городе не указано.

В городе остались около 500 человек, однако связи с ними нет из-за отсутствия мобильного покрытия. Однако в сети есть информация о мародерстве россиян в городе, ведь едва ли не впервые с 2022 года россияне захватили город, не уничтожив его перед этим. По этой же информации, поведение россиян удивляет даже тех, кто остался в городе, чтобы дождаться россиян.





Ситуация в районе Селидово / Карта DeepStateMAP

Угроза окружения Курахово

Еще одним крайне сложным направлением является Кураховское, ведь россияне прилагают все усилия для того, чтобы окружить город. К северо-востоку от города на прошлой неделе враг оккупировал села Измайловка, Кураховка, Зоряное, а также захватил северные части сел Волчанка и Александрополь. Южные части села сейчас в серой зоне вместе с селами Ильинка и Степановка. Серая зона тянется до Кураховского водохранилища.

Враг пытается прорваться в город из села Островское, которое оккупировал ранее, однако Силы обороны отражают эти атаки. К востоку от города враг оккупировал Максимильяновку и продвигается от села, а также по дороге Марьинка – Курахово в направлении города.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Существенно ухудшает ситуацию и то, что россияне продвигаются в направлении Курахово с юга, из района оккупированного ранее Угледара. Конечно, речь не идет о том, что в ближайшие дни или даже недели россияне смогут подойти под Курахово с южного направления, однако тенденция крайне угрожающая.

На прошлой неделе россияне захватили села Шахтерское, Новоукраинка и Ясная Поляна. Почти полностью оккупирована и Богоявленка. Продолжаются бои в Максимовке, куда прорвались россияне, а также возле Трудового, часть которого уже в серой зоне. Также врагу удалось продвинуться в районах сел Катериновка и Победа. Расстояние от линии фронта до Курахово с южного направления составляет 11 километров.





Ситуация к югу от Курахово / Карта DeepStateMAP

Бои на Запорожье

После оккупации Левадного на участке фронта, который является ближайшим к Днепропетровской области, удалось остановить продвижение врага. Однако россияне активизировались на еще одном участке в регионе. Речь идет об Ореховском направлении, а именно – район села Работино.

После повторного захвата руин села продвижение врага там остановились, однако оккупанты усилили атаки, вследствие чего им удалось продвинуться в районе Работино и Вербового.





Ситуация в районе Работино / Карта DeepStateMAP

Ситуация на фронте сложная. Однако стоит обратить внимание на то, что до недавнего времени критической ситуация была в районе Торецка. Ранее – возле Часового Яра, а в мае – возле Волчанска. Однако наши воины делают все, чтобы невозможное стало возможным и пытаются остановить врага.

А для сильной армии нужен не менее сильный тыл. И наименьшее, что может сделать каждый из нас, чтобы поддержать наших защитников, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.