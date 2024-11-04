Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW). Кроме того, российские так называемые военкоры также жалуются, что минобороны расформировывает неофициальные подразделения БПЛА.

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Что может затормозить использование дронов

Минобороны России пытается установить контроль над неформальными оккупационными подразделениями БПЛА. Это может снизить эффективность использования дронов.

Аналитики ISW в своем отчете ссылаются на запрещенное в России медиа "Важные истории". Журналисты собрали несколько заявлений российских "военкоров", которые жаловались на командование. В своих сообщениях они утверждали, что минобороны систематически расформировывает неофициальные подразделения БПЛА, а опытных операторов дронов отправляет вместе с пехотой на штурмы.

Это приводит к немалым потерям. Кроме того, оккупанты жалуются, что командование минобороны отдает предпочтение пехотным "мясным штурмам", однако не имеет достаточного количества личного состава для продолжения этих атак. "Военкоры" заявляют, что из роты в 90 человек только 20 являются пехотинцами, а все остальные солдаты – операторы БПЛА, специалисты по связи и военнослужащие, которые помогают в эвакуации погибших и раненых.

Как отметили аналитики, сейчас минобороны России пытается создать "объединенные батальоны технических беспилотников" и центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон". Однако руководство не имеет единой системы связи, которая бы позволила новым подразделениям БПЛА тесно координировать свои действия со штурмовыми подразделениями. Более того, на налаживание такой связи понадобится много времени. В ISW считают, что из-за этого российские штурмовые подразделения временно потеряют прикрытие со стороны беспилотников.

Сокращение российских специалистов по беспилотникам может также по крайней мере временно затормозить российские операции с использованием беспилотников, если министерство обороны России продолжит свои усилия по централизации,

– говорится в отчете аналитиков.

В отчете ISW также отметили, что случаи гибели российских операторов дронов, которых отправили на штурмы, только растут. Так, недавно двое оккупантов из 87-го отдельного стрелкового полка 1-й "Славянской" мотострелковой бригады (51 ОМСБр) погибли, потому что их отправили на "мясной штурм". Говорится о Дмитрии Лысаковском под псевдонимом Гудвин и подполковнике Сергее Грицае с псевдонимом Эрнест. Операторы дронов погибли во время пехотного штурма в Донецкой области.