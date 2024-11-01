Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел анализ обломков беспилотников "Шахед-136", использованных российскими силами во время серии атак с 26 по 29 октября.

Выводы показали, что российские войска модифицировали эти беспилотники, оснастив их термобарическими боеголовками, что повышает их разрушительные возможности.

Невидимый "Солнцепек"

Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

Отмечают, что это покрытие поглощает радиоволны, что делает установки "невидимыми" для современных систем наведения и тепловизоров.

Заметьте. Российские войска усилили атаки против Украины с использованием ударных дронов типа "Шахед". За последнюю неделю прилеты или падения обломков сбитых дронов вызывали значительные разрушения инфраструктуры, жилых домов и квартир, а также пожары.