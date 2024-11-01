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В DeepState рассказали о продвижении оккупантов
Согласно обновленным картам, россияне продвинулись в Новодмитровке, а также вблизи еще пяти населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке,
– говорится в отчете.
Оккупанты продвигаются на запад от Купянска
Ожесточенные бои продолжают идти по всей линии фронта. В частности, у оккупантов есть частичное продвижение на запад от Купянска. По данным ISW, российские войска продолжают вести ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска, впрочем, без их дальнейшего продвижения.
Генштаб ВСУ подтверждает, что российские войска продолжают наступать на северо-запад от Купянска в районе Кондрашовки, на юго-запад от Сватово возле Дружелюбовки и Грековки, на северо-запад от Кременной возле Тернов, на запад от Кременной возле Заречного, и на юго-запад от Кременной в районе Серебрянского лесничества.
Россияне ударили КАБом по Харькову
Перед взрывами в Харькове Воздушные силы заявляли о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией. Пока информации от местных властей о возможных последствиях атаки оккупантов не было.