03:43, 1 листопада

Запеклі бої продовжують точитися по всій лінії фронту. Зокрема, в окупантів є часткове просування на захід від Куп'янська. За даними ISW, російські війська продовжують вести обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, втім, без їх подальшого просування.

Генштаб ЗСУ підтверджує, що російські війська продовжують наступати на північний захід від Куп’янська в районі Кіндрашівки, на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки та Греківки, на північний захід від Кремінної біля Тернів, на захід від Кремінної біля Зарічного, і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.