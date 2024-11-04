Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, російські так звані "воєнкори" також бідкаються, що міноборони розформовує неофіційні підрозділи БпЛА.

Цікаво Підвищують руйнівні можливості: Росія обладнала "Шахеди" термобаричними боєголовками, – ISW

Що може загальмувати використання дронів

Міноборони Росії намагається встановити контроль над неформальними окупаційними підрозділами БпЛА. Це може знизити ефективність використання дронів.

Аналітики ISW у своєму звіті посилаються на заборонене у Росії медіа "Важные истории". Журналісти зібрали кілька заяв російських "воєнкорів", які бідкалися на командування. У своїх дописах вони стверджували, що міноборони систематично розформовує неофіційні підрозділи БпЛА, а досвідчених операторів дронів відправляє разом з піхотою на штурми.

Це призводить до чималих втрат. Крім того, окупанти бідкаються, що командування міноборони віддає перевагу піхотним "м'ясним штурмам", проте не має достатньої кількості особового складу для продовження цих атак. "Воєнкори" заявляють, що з роти у 90 осіб лише 20 є піхотинцями, а всі інші солдати – оператори БпЛА, фахівці зі зв'язку та військовослужбовці, які допомагають в евакуації загиблих і поранених.

Як зауважили аналітики, нині міноборони Росії намагається створити "об'єднані батальйони технічних безпілотників" і Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон". Проте керівництво не має єдиної системи зв'язку, яка б дозволила новим підрозділам БпЛА тісно координувати свої дії зі штурмовими підрозділами. Ба більше, на налагодження такого зв'язку знадобиться багато часу. В ISW вважають, що через це російські штурмові підрозділи тимчасово втратять прикриття з боку безпілотників.

Скорочення російських фахівців з безпілотників може також принаймні тимчасово загальмувати російські операції з використанням безпілотників, якщо міністерство оборони Росії продовжить свої зусилля з централізації,

– мовиться у звіті аналітиків.

У звіті ISW також зауважили, що випадки гибелі російських операторів дронів, яких відправили на штурми, лише зростають. Так, нещодавно двоє окупантів з 87-го окремого стрілецького полку 1-ї "Слов'янської" мотострілецької бригади (51-ї ОМСБр) загинули, бо їх відправили на "м'ясний штурм". Мовиться про Дмітрія Лисаковського під псевдо "Гудвін" та підполковника Сєргєя Грицая з псевдо "Ернест". Оператори дронів загинули під час піхотного штурму на Донеччині.