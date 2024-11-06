Курахове опинилося під серйозною загрозою через активний наступ російських військ, які просуваються з трьох різних напрямків. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенкова.

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Які деталі відомо про бої під Кураховим

Він підтвердив, що ситуація на цьому відтинку фронту залишатиметься критичною. За останній день більшість атак ворога були зосереджені саме на Курахівському напрямку.

На початку жовтня росіяни захопили Вугледар, а потім і Селидове наприкінці того ж місяця. Зокрема, було окуповано більше десятка сіл і селищ між цими населеними пунктами.

Зверніть увагу! За даними німецького видання Welt, лише за жовтень Росія збільшила свої захоплені території на понад 470 квадратних кілометрів, що стало найбільшим приростом території з березня 2022 року. Цей наступ став серйозним викликом для українських військ на Донеччині.

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