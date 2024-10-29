Про це розповідають журналісти видання Welt. Відомо, що основні зрушення відбулися навколо міста Покровськ.

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Основний напрямок росіян – Покровськ

Зазначається, що ці дані перевищують показники серпня (477 квадратних кілометрів) та вересня (459 квадратних кілометрів).

Наразі спостерігається найбільше просування з боку росіян саме в Донецькій області, зокрема навколо міста Покровськ.

За даними AFP, від початку жовтня окупанти розширили контроль на 478 квадратних кілометрів, причому значна частина цих завоювань припадає на район Донецька.

Враховуючи окупований з 2014 року Крим та території Донбасу, захоплених ще до повномасштабного вторгнення, Росія на сьогодні контролює близько 18,2% території України.

До слова, естонська розвідка повідомила про рекордні втрати Росії в Україні у жовтні 2024 року, які становлять 40 тисяч військовослужбовців пораненими та вбитими.

Росіяни частково закріпилися в Селидовому та намагаються його оточити, штурмуючи сусідні населені пункти.

Війська Росії та Північної Кореї, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Він може розпочатися найближчим часом.

Водночас українські сили готують додаткові позиції та проводять контратаки, знищуючи ворожі війська.