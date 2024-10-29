Про це розповідають журналісти видання Welt. Відомо, що основні зрушення відбулися навколо міста Покровськ.
Читайте також Нереалістичні дедлайни: що нині стоїть на заваді планам Росії захопити Донеччину
Основний напрямок росіян – Покровськ
Зазначається, що ці дані перевищують показники серпня (477 квадратних кілометрів) та вересня (459 квадратних кілометрів).
Наразі спостерігається найбільше просування з боку росіян саме в Донецькій області, зокрема навколо міста Покровськ.
За даними AFP, від початку жовтня окупанти розширили контроль на 478 квадратних кілометрів, причому значна частина цих завоювань припадає на район Донецька.
Враховуючи окупований з 2014 року Крим та території Донбасу, захоплених ще до повномасштабного вторгнення, Росія на сьогодні контролює близько 18,2% території України.
До слова, естонська розвідка повідомила про рекордні втрати Росії в Україні у жовтні 2024 року, які становлять 40 тисяч військовослужбовців пораненими та вбитими.
Росіяни частково закріпилися в Селидовому та намагаються його оточити, штурмуючи сусідні населені пункти.
Війська Росії та Північної Кореї, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Він може розпочатися найближчим часом.
Водночас українські сили готують додаткові позиції та проводять контратаки, знищуючи ворожі війська.