Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, наголосивши, що росіяни можуть встановлювати собі які завгодно дедлайни, однак варто враховувати ландшафтно-рельєфні особливості місцевості Донецької області.

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Найскладніша ділянка для наступу окупантів

Як пояснив військово-політичний оглядач, цей рельєф не дозволяє легко здійснювати наступальні дії з боку росіян. Мовиться про переважно маленькі села.

Хоча там і є промислові зони, однак великих та складних для здійснення штурмових дій населених пунктів на цій місцевості не так багато.

Навіть говорячи про Селидове або Торецьку агломерацію, там не настільки складно, як у північній та західній частині Донецької області, особливо від Констахи до Слов'янсько-Краматорської агломерації,

– розповів Коваленко.

Оця ділянка, як запевнив військово-політичний оглядач, і є найскладнішою, адже там розміщені рубежі та лінії оборони, які будувалися ще з 2014 року.

Коли я чую про плани росіян до кінця 2024 року, до середини 2025-го, кінця 2025-го і початку 2026-го захопити всю Донецьку область, то можу сказати, що з такими темпами й можливостями, які є зараз в російських окупантів – це нереалістично,

– вважає Коваленко.

Ситуація в Донецькій області: дивіться на карті

В Українському Генштабі прозвітували, що ситуація на Покровському напрямку складна, але контрольована. На цій ділянці фронту за добу станом на ранок 28 жовтня українські захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.

Нагадаємо, що речник 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов повідомив, що ситуація у Селидовому залишається вкрай напруженою. Росіяни активно штурмують, залучивши чималі резерви. Селидове окупанти атакують з 3 флангів: з півночі, сходу і півдня.