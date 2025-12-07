Ворог розглядає Харківщину як альтернативний плацдарм для наступу. Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що це можливо після завершення операції на Донбасі.

До теми Не перша атака: що відомо про наслідки російського удару по Печенізькій греблі

Які плани має ворог на Харківщині?

Спершу росіяни хочуть завершити операцію на Покровському-Миргородському напрямку, а тоді рухатися у бік Костянтинівки, Кремінної та Слов'янська.

А з іншого боку вони продовжуватимуть свою агресію у Вовчанську, Куп'янську та Лимані, щоб сформувати нову агломерацію контролю та захоплення нових територій.

Тому удар по греблі – це створення передумов для того, щоб змусити людей у Харкові страждати, ускладнити для них ситуацію. До цього додаються постійні удари дронами, КАБами по енергетиці. Росія хоче створити нестерпну ситуацію у місті, яке є великою агломерацією для нашого захисту,

– додав генерал армії.

Росіяни думають, що якщо створять обмеження для людей, то зможуть реалізувати свій сценарій. А удари по греблі нібито допоможуть їм завоювати нові позиції у Вовчанську та далі рухатися на Харківщині.

Саме ці напрямки є альтернативні до Покровського. Ба більше, Путін неодноразово заявляв, що окупанти продовжать рух у бік Харкова, Запоріжжя та Дніпра. Але зрозуміло, що для цього їм не вистачає ресурсів.

Попри всі заяви ворога, Україна втримує свої позиції та навіть контратакує. Ворог не може завоювати Куп'янськ чи Вовчанськ, тому ми готові відстоювати будь-який сектор свої землі. На цих ділянках справді йдуть важкі бої, але Сили оборони продовжують їх захищати.

Що відомо про удар по греблі?