За повідомленням Дональда Трампа, Мадуро разом із дружиною були вивезені з Венесуели під час операції американських сил. Біографію та політичний шлях Ніколаса Мадуро розповідає 24 Канал.
Хто такий Ніколас Мадуро?
Ніколас Мадуро почав свою кар’єру як водій автобуса, згодом став профспілковим лідером.
На початку 1990-х Ніколас Мадуро приєднався до соціалістичного об’єднання MBR-200 (Революційний боліваріанський рух) під проводом Уго Чавеса. Його також вважають одним із засновників Руху V республіки, який фактично сформувався на базі MBR-200.
Після невдалого державного перевороту Чавеса у 1992 році, коли лідера ув’язнили, Мадуро активно брав участь у кампанії за його звільнення. Саме в цей період розпочалися його романтичні стосунки з Сілією Флорес, яка була адвокаткою Чавеса і згодом стала його дружиною.
У 1998 році Мадуро у складі партії "Рух V республіки" підтримував Чавеса під час його президентської кампанії, яка завершилася перемогою останнього.
Пізніше Мадуро обіймав посади міністра закордонних справ і віце-президента під час президентства Чавеса.
Після його смерті Мадуро переміг на президентських виборах і очолив країну 5 березня 2013 року, але його легітимність неодноразово ставилася під сумнів як опозицією всередині Венесуели, так і міжнародною спільнотою.
США, ЄС та інші країни вводили санкції проти Мадуро та його оточення через порушення прав людини, фальсифікації виборів та авторитарний стиль управління. А втім, режим залишався на плаву завдяки підтримці силових структур і союзників із Росії, Китаю та Ірану.
Яким було президентство Мадуро?
Коаліція під керівництвом PSUV (Об'єднаної соціалістичної партії) має 256 із 277 місць у Національних зборах, законодавчому органі Венесуели. Також уряд Мадуро отримав контроль над виконавчою владою, більшою частиною судової системи та має вплив на Національну виборчу раду (CNE) – орган, відповідальний за організацію виборів.
Під керівництвом Мадуро Венесуела зіткнулася з гіперінфляцією. ВВП скоротився на 70%, національна валюта болівар знецінилася. У 2015 році інфляція становила 180%, а у 2017 році почалася гіперінфляція – показники сягнули 130 000%. Як писало видання Bloomberg, валюта у Венесуелі настільки знецінилась, що для покупок у магазині купюри було простіше не рахувати, а зважувати.
Не менш болючим для країни стала продовольча криза. З полиць магазинів зникли навіть основні товари: цукор, рослинна олія і туалетний папір. Рівень дефіциту їжі становив від 50 до 80%. Через нестачу картоплі у 2015 році мережа фаст-фуду "McDonalds" замінила популярну в меню картоплю фрі на юкку фрі (дешевший коренеплод, який вирощують у Латинській Америці).
Видобуток нафти в країні впав майже в 10 разів, хоча Венесуела має найбільші у світі запаси сирої нафти. Парадоксально, але в країні навіть виник дефіцит бензину у 2015 – 2016 роках. Пізніше Венесуела таки наростила видобуток нафти, але не досягла й третини обсягів, які були в 90-х роках.
На тлі економічного занепаду з 2015 року з країни емігрувало 7,7 мільйона осіб – здебільшого в Колумбію.
7 грудня 2023 року Мадуро заявив про приєднання до Венесуели регіону Гаяна-Ессекібо, який займає майже 60% території сусідньої Гаяни. Військової операції так і не сталося, хоча на "референдумі" 95% громадян країни нібито підтримали окупацію.
Протести проти Мадуро тривали й у липні 2024 року, коли той знову "переміг" на виборах. Внаслідок сутичок загинуло щонайменше 20 людей, а 1000 було затримано.
3 січня 2026 року елітні підрозділи армії США "Дельта" захопили Ніколаса Мадуро разом з його дружиною.
За словами президента США Дональда Трампа, будинок Мадуро – справжня фортеця.
"У його будинку були стальні двері і так зване "безпечне приміщення", повністю оточене сталлю. Він навіть не встиг наблизитися до цього місця… Ми були готові, у нас були потужні газові різаки і все необхідне, щоб прорізати сталь, але це не знадобилось", – розповів Трамп.
У чому США звинувачують Мадуро?
У США висунули звинувачення проти Ніколаса Мадуро та його дружини 3 січня у Південному окрузі Нью-Йорка. Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів та вибухових пристроїв проти Сполучених Штатів.
Американська генпрокурор подякувала президенту Дональду Трампу та військовим, які провели "неймовірну та надзвичайно успішну місію із затримання ймовірних міжнародних наркоторговців".