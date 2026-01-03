Головні заяви світу про конфлікт, усе про ситуацію у Венесуелі та що відомо на цей момент, збирає 24 Канал.
Що відбувається у Венесуелі?
Місцеві екстрено залишають Каракас та евакуюються до Колумбії та Бразилії. На виїзді з міста та біля магазинів утворились затори і черги. РосЗМІ стверджують, що обстріл триває. Подекуди не працює Інтернет, є перебої зі зв'язком. Світло відключили на півдні та на заході Каракаса. За інформацією CBS News, Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, зокрема по військових об'єктах. Водночас Федеральне управління цивільної авіації близько 01:00 за східним часом заборонило польоти всіх літаків США "на усіх висотах у повітряному просторі Венесуели". Комітет Сенату США з питань збройних сил не був поінформований про можливі удари по Венесуелі, повідомило джерело CNN. В адміністрації Дональда Трампа не зобов'язались завчасно інформувати Конгрес про наземні операції. Водночас інформування до початку військових дій вимагали окремі законодавці. Уряд Венесуели заявив про "дуже серйозну військову агресію" з боку США. Зазначаються, що удари прийшлись по Каракасу, а також штатах Міранда, Арагуа і Ла-Гуайра. Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного стану. Крім того, він наказав реалізувати всі плани національної оборони та закликав громадські й політичні сили країни до мобілізації. Ми закликаємо народи та уряди Латинської Америки, Карибського басейну та всього світу мобілізуватися в активній солідарності перед обличчям цієї імперської агресії, Нові вибухи та пожежі зафіксували у прибережному місті Ігероте. Також повідомлялося про вибух у столичному порту Ла-Гуайра та атаку на будинок міністра оборони Венесуели. Президент Колумбії Густаво Петро закликав ООН терміново зібратися після вибухів у Каракасі. У дописі в X він заявив, що "вони" бомбардують столицю Венесуели, і закликав повідомити про це світ. Проте Петро не уточнив, про кого саме йдеться. Місцеві журналісти CNN зафіксували кілька вибухів у столиці Венесуели. Після цього частина міста залишилася без електропостачання. В небі було чути звук літаків. Перший вибух стався близько 1:50 за місцевим часом. Тоді їхні причини були невідомими.
Люди масовано виїжджають з Венесуели
Трамп наказав вдарити по об'єктах у Венесуелі, – CBS News
Комітет Сенату США з питань збройних сил не знав про можливі удари
Мадуро оголосив надзвичайний стан
У Каракасі пролунали перші вибухи
