Головні заяви світу про конфлікт, усе про ситуацію у Венесуелі та що відомо на цей момент, збирає 24 Канал.

Дивіться також Удари по Венесуелі: ЗМІ назвали, які об'єкти були під атакою

Що відбувається у Венесуелі?