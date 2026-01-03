Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News Arabia.
Які об'єкти атакували в Венесуелі?
Близько 01:50 за місцевим часом пролунали особливо сильні та безперервні звуки вибухів на Фуерте Тіуна, розлогій військовій базі в центрі Каракаса, де проживає вище керівництво Венесуели та багато високопосадовців.
Венесуельські джерела Sky News Arabia повідомили, що будинок міністра оборони Венесуели та порт у столиці були під атакою.
Своєю чергою, Президент Венесуели оголосив надзвичайний стан у країні.
Трамп наказав атакувати Венесуелу: що відомо?
Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв провести наземні операції у Венесуелі, намагаючись змусити президента Ніколаса Мадуро піти у відставку.
Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі, включаючи військові об'єкти. Таку інформацію надали офіційні особи США.
Вибухи в країні сталися після місяців погроз, попереджень та звинувачень у контрабанді наркотиків з боку президента Трампа та уряду США, спрямованих проти авторитарного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Державний департамент назвав главою "наркотерористичної" держави.