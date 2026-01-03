Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News Arabia.
Какие объекты атаковали в Венесуэле?
Около 01:50 по местному времени раздались особенно сильные и непрерывные звуки взрывов на Фуэрте Тиуна, обширной военной базе в центре Каракаса, где проживает высшее руководство Венесуэлы и много чиновников.
Венесуэльские источники Sky News Arabia сообщили, что дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице были под атакой.
Кадры одного из взрывов в Каракасе: смотрите видео
В свою очередь, Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране.
Трамп приказал атаковать Венесуэлу: что известно?
Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал провести наземные операции в Венесуэле, пытаясь заставить президента Николаса Мадуро уйти в отставку.
Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные объекты. Такую информацию предоставили официальные лица США.
Взрывы в стране произошли после месяцев угроз, предупреждений и обвинений в контрабанде наркотиков со стороны президента Трампа и правительства США, направленных против авторитарного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Государственный департамент назвал главой "наркотеррористического" государства.