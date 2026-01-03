Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News та The New York Times.

Що відомо про ситуацію у Венесуелі?

За даними CBS News, Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі, включаючи військові об'єкти. Таку інформацію надали офіційні особи США. Зазначається, що посадовці адміністрації Трампа обізнані з повідомленнями про вибухи та літаки над столицею Венесуели Каракасом.

Зазначимо, що вибухи в країні сталися після місяців погроз, попереджень та звинувачень у контрабанді наркотиків з боку президента Трампа та уряду США, спрямованих проти авторитарного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Державний департамент назвав главою "наркотерористичної" держави.

Журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс з посиланням на офіційних представників США заявила, що Трамп ще кілька днів тому санкціонував для американських військових можливість проведення наземних операцій у Венесуелі. За даними джерел, США були готові діяти ще на Різдво, однак пріоритет тоді віддали авіаударам у Нігерії по об’єктах ІДІЛ.

У дні після Різдва з’явилося більше можливих «вікон» для ударів, проте операцію частково відклали через несприятливі погодні умови. Американські військові наполягали на тому, щоб погода максимально сприяла успішному виконанню місії.

Зауважимо, що згодом ЗМІ повідомили, що у Венесуелі під удар потрапив будинок міністра оборони та порт. Також зазначалося, що Мадуро оголосив надзвичайний стан у країні.

Які наслідки вибухів у Венесуелі?