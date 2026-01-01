Наприкінці 2025 року з'явилися докази того, що іранські безпілотники, принаймні в обмеженій кількості, перебувають на службі у збройних силах Венесуели. Mohajer-6 помітили на авіабазі венесуельських ВПС Ель-Лібертадор під час військових навчань, передає 24 Канал із посиланням на War Zone.

У чому загроза появи Mohajer-6 у Венесуели?

Попри відсутність повної верифікації фото, уряд США фактично підтвердив наявність Mohajer-6 у Венесуелі, оголосивши новий пакет санкцій.

Відомо, що Венесуела намагалася отримати Mohajer-6 щонайменше з 2020 року, але до цього часу не існувало жодних підтверджень їхньої фактичної наявності в країні.

Довідка: Іран уперше показав безпілотник Mohajer-6 у 2016 році, а його серійне виробництво почалося у 2018 році. Дрон має високо розташоване крило з розмахом майже 10 метрів і двобалочну хвостову конструкцію. Його загальна довжина становить трохи більше 5,67 метра. Безпілотник оснащений невеликим двигуном внутрішнього згоряння, який обертає один штовхаючий гвинт. Він має фіксоване триколісне шасі та злітає і сідає як звичайний літак. Максимальна злітна маса Mohajer-6 становить приблизно 600 кілограмів, а тривалість польоту – до 12 годин.

Mohajer-6 – лише частина ширшої програми з розвитку безпілотної авіації Венесуели, яка триває з початку 2010-х років і реалізується за значної іранської підтримки.

За оцінками аналітиків, до 2016 року венесуельські дрони використовувалися переважно для спостереження та патрулювання. Однак з 2022 року, після появи в країні іранських безпілотників ANSU-100, акцент змістився: дрони почали розглядатися як ударні засоби.

Є ймовірність, що Mohajer-6 та ANSU-100 можуть застосовуватися як далекобійні дрони-камікадзе.

Водночас Венесуела розробляє спеціалізований баражуючий боєприпас Zamora V-1, дизайн якого значною мірою повторює іранські дрони серії Shahed і, ймовірно, є їхнім клоном або похідною версією.

Зусилля венесуельських військових із придбання безпілотників Mohajer-6 також свідчать про їхній загальний інтерес до розширення дронових спроможностей, які з часом можуть перерости у складнішу систему стримування. Особливо серйозні проблеми для американських сил на морі й на суші могло б створити постачання великої кількості дронів типу Shahed.

Дальність польоту Shahed-136 становить щонайменше близько 1600 кілометрів, чого більш ніж достатньо, щоб досягти Пуерто-Рико, а також інших місць розгортання сил США в Карибському регіоні. Іран також заявляв, що ці дрони здатні долати до 2400 кілометрів, що ставить під загрозу райони південної Флориди.

Наразі в регіоні багато американських літаків та іншого військового обладнання стоять переважно на відкритих майданчиках, без належного укриття. Така вразлива розстановка створює великі ризики, особливо через можливі удари дронів. Безпілотні авіаційні системи також є реальною і зростаючою загрозою для кораблів.