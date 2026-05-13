Таке недвозначне зображення Трамп опублікував у своїй власній соцмережі Truth Social.

До теми Трамп думає, що завершення російсько-української війни "вже наближається"

Що відомо про плани Трампа щодо Венесуели?

На поширеному зображенні абсолютно чітко й зрозуміло можемо впізнати контур Венесуели. На карті країна в кольорах американського прапора. А над зображенням – короткий напис "51-й штат".



Трамп серйозно поклав око на Венесуелу / Скриншот з його сторінки в Truth Social

Варто зауважити, що буквально кількома днями раніше кореспондент Fox News Джон Робертс у своєму дописі в мережі X розповів, що Дональд Трамп "серйозно розглядає можливість зробити Венесуелу 51-м штатом США".

Подібна нібито жартівлива заява очільника Білого дому стосувалася того, що він міг би поборотися за посаду президента Венесуели, адже, за його словами, мав би там значну підтримку серед населення.

Важливо! Станом на 2026 рік до складу Сполучених Штатів Америки входять 50 штатів. Востаннє їхня кількість змінилася у 1959 році, коли Гаваї офіційно стали 50-м штатом країни.

Відносини США й Венесуели: які останні новини?

У березні під час саміту "Щит Америки" США офіційно підтвердили визнання чинної венесуельської влади. Тоді Трамп також повідомив про укладення "історичної золотої угоди" між країнами.

За його словами, домовленість стосується продажу венесуельського золота та інших корисних копалин. Коментуючи співпрацю з Каракасом, американський президент позитивно оцінив роботу віцепрезидентки Делсі Родрігес, зазначивши, що вона активно взаємодіє зі США.

Разом з тим, Дональд Трамп наголосив: якби співпраці не було, його оцінка була б зовсім іншою. Також він заявив, що Родрігес підтримує хороші контакти з держсекретарем Марко Рубіо, а партнерство між Вашингтоном і Каракасом уже приносить "значні результати".

Водночас сама Родрігес раніше неодноразово критикувала втручання США у внутрішні справи Венесуели, зокрема у нафтову галузь країни.

Трамп погрожував і Гренландії: яка ситуація на острові?

Президент США неодноразово робив гучні заяви щодо Гренландії, наголошуючи, що острів має стратегічне значення для безпеки та впливу США. Під час своїх виступів він заявляв, що Вашингтон "так чи інакше" отримає контроль над Гренландією, а також не виключав економічного тиску на Данію у разі відмови від співпраці.

У відповідь на це вісім країн НАТО, зокрема Данія та Велика Британія, виступили проти митних погроз Трампа, підкреслюючи важливість суверенітету та територіальної цілісності.

Пізніше Дональд Трамп заявив про досягнення попередньої домовленості щодо майбутнього Гренландії з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Після засідання Альянсу сторони обговорили можливий компромісний варіант, у якому нібито йшлося про дозвіл США розмістити військові бази на території острова.