Про це Трамп сказав журналістам, перед тим, як вирушив на зустріч з Сі Цзіньпіном у Китай.

Що Трамп думає про перспективу завершення війни в Україні?

Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив припинення бойових дій, Трамп висловив думку, що мирне врегулювання "вже дуже близько".

"Кінець війни в Україні – думаю, це вже дуже близько. Вірте чи ні, але я думаю, що це наближається. І ми досягнемо цього врегулювання між Росією і Україною", – сказав Трамп. Також вкотре наголосив, що під час свого політичного шляху "зупинив вісім воєн".

Трампа питали про бажання Росії окупувати Донбас