Про це Трамп сказав журналістам, перед тим, як вирушив на зустріч з Сі Цзіньпіном у Китай.
Що Трамп думає про перспективу завершення війни в Україні?
Відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив припинення бойових дій, Трамп висловив думку, що мирне врегулювання "вже дуже близько".
"Кінець війни в Україні – думаю, це вже дуже близько. Вірте чи ні, але я думаю, що це наближається. І ми досягнемо цього врегулювання між Росією і Україною", – сказав Трамп. Також вкотре наголосив, що під час свого політичного шляху "зупинив вісім воєн".
Трампа питали про бажання Росії окупувати Донбас
Окремо Трампа запитали, чи існують домовленості між ним і російським лідером щодо можливого передання Росії всього Донбасу в межах майбутньої угоди. На це він відповів коротко: "Ні".
Також в американського очільника списати, чи планує він відвідати Москву цього року. На це він сказав, що "буде робити те, що потрібно".