Про це Трамп сказав журналістам, перед тим, як вирушив на зустріч з Сі Цзіньпіном у Китай.

Чи може Трамп відвідати Росію цього року?

Журналісти запитали у президента США Дональда Трампа, чи є між ним та російським лідером Володимиром Путіним деяке порозуміння щодо плану Москви окупувати увесь Донбас.

Трамп відповів коротко: "Ні".

Також у американського очільника списати, чи планує він відвідати Москву цього року.

Я буду робити те, що потрібно,

– сказав Трамп.

Трамп казав про можливість направлення у Росії переговірної групи