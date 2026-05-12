Відео з епізодом опублікував у себе державний акаунт швидкого реагування Білого дому.
Що відомо про інцидент з Трампом?
Президент США Дональд Трамп виступав перед публікою, як раптом, побачивши щось у небі, злякався. Через секунду Трамп заспокоївся, розповів присутнім, що то всього-на-всього пташка і що він подумав, ніби то летить дрон. Публіка вибухнула сміхом.
Їх зараз роблять у всіх можливих розмірах. І, як ви, напевно, чули, вони можуть бути дуже руйнівними,
– додав президент США.
Які останні інциденти за участі Трампа?
- Президент США різко висловився щодо вартості квитків на матчі домашнього для американців чемпіонату світу-2026. Він публічно розкритикував ФІФА за їхню цінову політику.
- Також Дональд Трамп вирішив замість зарядки влаштувати на галявині Білого дому танці. Відео миттєво стало вірусним.
- Дональд Трамп продовжує конфлікт з Папою Римським Левом XIV. За словами президента, понтифік нібито підтримує ідею створення ядерної зброї в Ірані.