Видео с эпизодом опубликовал у себя государственный аккаунт быстрого реагирования Белого дома.
Что известно об инциденте с Трампом?
Президент США Дональд Трамп выступал перед публикой, как вдруг, увидев что-то в небе, испугался. Через секунду Трамп успокоился, рассказал присутствующим, что это всего-навсего птичка и что он подумал, будто это летит дрон. Публика взорвалась смехом.
Их сейчас делают во всех возможных размерах. И, как вы, наверняка, слышали, они могут быть очень разрушительными,
– добавил президент США.
Какие последние инциденты с участием Трампа?
- Президент США резко высказался относительно стоимости билетов на матчи домашнего для американцев чемпионата мира-2026. Он публично раскритиковал ФИФА за их ценовую политику.
- Также Дональд Трамп решил вместо зарядки устроить на лужайке Белого дома танцы. Видео мгновенно стало вирусным.
- Дональд Трамп продолжает конфликт с Папой Римским Львом XIV. По словам президента, понтифик якобы поддерживает идею создания ядерного оружия в Иране.