Об этом Трамп сказал журналистам, перед тем, как отправился на встречу с Си Цзиньпином в Китай.
Может ли Трамп посетить Россию в этом году?
Журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, есть ли между ним и российским лидером Владимиром Путиным некоторое взаимопонимание относительно плана Москвы оккупировать весь Донбасс.
Трамп ответил коротко: "Нет".
Также у американского главы списали, планирует ли он посетить Москву в этом году.
Я буду делать то, что нужно,
– сказал Трамп.
Трамп говорил о возможности направления в Россию переговорной группы
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить делегацию в Москву для переговоров.
Он также отметил об огромных потерях с обеих сторон во время войны и добавил, что в прошлом месяце погибло 25 000 молодых солдат.