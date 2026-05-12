Об этом Трамп сказал журналистам, перед тем, как отправился на встречу с Си Цзиньпином в Китай.

Может ли Трамп посетить Россию в этом году?

Журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, есть ли между ним и российским лидером Владимиром Путиным некоторое взаимопонимание относительно плана Москвы оккупировать весь Донбасс.

Трамп ответил коротко: "Нет".

Также у американского главы списали, планирует ли он посетить Москву в этом году.

Я буду делать то, что нужно,

– сказал Трамп.

Трамп говорил о возможности направления в Россию переговорной группы